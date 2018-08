„Es war in der Nacht und ich habe in Stollhofen Zeitungen ausgetragen. Plötzlich ist eine Frau mit erhobener Axt auf mich zugelaufen. Sie hat dabei geschrien. Ich bin zu meinem Auto und so schnell wie möglich weggefahren“, erzählt ein Zeitungszusteller vor Gericht.

Mit der Axt bedrohte den Böheimkirchner (51) heuer im Mai eine 52-Jährige aus Stollhofen. Weil die Frau an einer höhergradigen geistigen Abartigkeit leidet, beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Das Opfer fürchte sich heute noch

Geständig zu dem Vorwurf ist die 52-Jährige im Prozess nicht. „Ich habe damals den Hund eines Nachbarn gefüttert und hatte eine Pfanne in der Hand“, sagt sie. Ob sie eine Axt besitzt? „Die habe ich unter meinem Balkon verwahrt.“ Das Opfer fürchte sich heute noch: „Wenn ich in der Nacht etwas ausliefere und hinter mir etwas höre, dann fühle ich mich nicht mehr sicher.“

Laut psychiatrischem Gutachter leidet die 52-Jährige an schizoaffektiver Erkrankung. „Sie fühlt sich verfolgt. Zum Tatzeitpunkt war sie in Wahnerleben gefangen. Die Impulsivität war erhöht, sie war nicht in der Lage, ihr Verhalten zu steuern und daher nicht zurechnungsfähig“, erklärt der Mediziner im Prozess am Landesgericht. Krankheitseinsichtig sei die 52-Jährige nicht und mit gleichartigen Taten sei in Zukunft zu rechnen.

Ein Schöffensenat gibt dem Antrag auf Einweisung statt. Nicht rechtskräftig.