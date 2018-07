Es war eine ziemlich abenteuerliche Story, die ein Tscheche den Kriminalisten kurz vor Weihnachten des Jahres 2014 auftischte. Ein Unbekannter aus Österreich habe eine Lieferung Holz bestellt, das er auch lieferte, und zwar nach Michelhausen im Bezirk Tulln. Als der Chauffeur in den Lastwagen einstieg, um Wechselgeld aus der Firmenbrieftasche zu holen, habe ihn der vermeintliche Holzkäufer mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Geraubt hat er in der Folge 2.000 Euro und 15.000 tschechische Kronen (umgerechnet rund 550 Euro).

Die Ermittler nahmen die Angaben des Opfers ernst und begannen mit akribischen Erhebungen, die im März 2015 in einem vollen Erfolg gipfelten. Ein damals 27-Jähriger, der nun in Stollhofen lebt, wurde als Täter ausgeforscht. Zwei Mal musste er sich bislang vor Gericht verantworten. Der Prozess im April 2016 wurde vertagt, um weitere Zeugen vorzuladen. Der Schuldspruch, drei Jahre unbedingte Haft, erfolgte dann im Februar 2017. Dagegen berief die Staatsanwaltschaft, der das Urteil zu milde erschien. Die Höchstrichter waren ebenso dieser Ansicht. In der Vorwoche musste sich der nunmehr 30-Jährige neuerlich vor einem Schöffensenat verantworten. Es ging dabei nicht mehr um die Tat an sich, lediglich um das Strafausmaß.

Der Versuch der „Goldenen Brücke“

Der Richter versuchte eingangs, dem Angeklagten eine „Goldene Brücke“ zu bauen und befragte ihn zu seiner Verantwortung. Doch es gab auch dieses Mal kein Geständnis, der Mann leugnet hartnäckig wie bisher.

Dabei ist die Beweislage erdrückend. Da ist einmal der tschechische Lkw-Fahrer, der den Stollhofner beim ersten Prozess zweifelsfrei als Täter identifizierte; da ist die am Tatort zurückgelassene Haube mit der DNA-Spur des Angeklagten; da sind die tschechischen Kronen, die der Mann unmittelbar nach der Tat bei einem Geldinstitut umtauschte; da ist die Rufdatenerfassung, die sein Wertkartenhandy in Tatortnähe ortete und da gibt es sogar den Namen für den geplanten Überfall: „Operation Walküre“.

Hinsichtlich des Alibis verstrickte sich der 30-Jährige bei der Polizei immer wieder in Widersprüche, weshalb er vor Gericht seine Schwester, sie ist mittlerweile 27 Jahre alt, als Entlastungszeugin präsentierte. Die Frau ist wegen falscher Beweisaussage rechtskräftig zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

„Man sollte ihm trotz des schwerwiegenden Vorwurfs eine Chance geben.“

Der Pflichtverteidiger betont, dass sein Mandant trotz des drohenden Haftantritts sozial integriert sei, er habe Job und Geld: „Man sollte ihm trotz des schwerwiegenden Vorwurfs eine Chance geben.“

Richter und Schöffen werten die bisherige Unbescholtenheit und die Tatsache, dass er dem Lkw-Chauffeur bisher 500 von 2.500 angeordneten Euro bezahlt habe, als mildernd. Das hartnäckige Leugnen wirkt sich auch dieses Mal als erschwerend aus.

Die Strafe wird aufgefettet, der Stollhofner muss jetzt vier Jahre hinter Schloss und Riegel (nicht rechtskräftig).