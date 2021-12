Auch heuer nahm die Sonderschule Traismauer wieder am alljährlichen Weihnachtspost-Wettbewerb „WeihnARTlich“ teil. In diesem Jahr überzeugte die Schülerin Fabienne Tot die Jury mit ihrem weihnachtlichen Motiv. Sie gestaltete unter Anleitung von Direktorin Renate Obritzberger und Pädagogin Hedwig Edlinger eine weihnachtliche Collage auf lasiertem Wasserfarbenhintergrund und holte so den zweiten Platz in der Kategorie der Sonderschule.

Auch die Schülerin Alina bekam für ihre Drucktechnik mit Acrylfarben einen Anerkennungspreis.

„Wir freuen uns, dass wir auch heuer dem Christkind wieder bei der Gestaltung der Weihnachtspost behilflich sein konnten“, sagte Direktorin Obritzberger im Beisein von Bildungsdirektor Johann Heuras und Stadtchef Herbert Pfeffer.