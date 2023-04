Stollhofen hat Kinderfeuerwehr

Im Vorjahr hat die Freiwillige Feuerwehr Stollhofen das Projekt Kinderfeuerwehr gestartet.

Der NÖ Landesfeuerwehrverband beschloss im Jahr 2018, der Zeit folgend eine Vorstufe zur Feuerwehrjugend zu etablieren. Somit konnte im September 2019 die „NÖ Kinderfeuerwehr“ aus der Taufe gehoben werden. „Ziel ist es, dass bei den Kindern das Interesse an der Feuerwehrjugend beziehungsweise der Feuerwehr geweckt wird. Ebenso steht die Förderung von Kameradschaft, Freundschaft und Teamfähigkeit im Vordergrund. Die Kinder sollen an das Thema Feuerwehr altersgerecht und spielerisch herangeführt werden“, so die Leiterin der Kinderfeuerwehr, Jessica Muck.

Hauptsächlich werden den Kindern durch Spiele, Geschichten und Experimente Themen wie zum Beispiel Unfallverhütung, Erste Hilfe und Verkehrserziehung nähergebracht. Derzeit sind fünf Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren Mitglieder bei der Kinderfeuerwehr Stollhofen. Weitere interessierte Kinder sind herzlich willkommen.

Im Vorjahr haben auch wieder mehrere Jugendliche den Weg zur Feuerwehr gefunden. Die Feuerwehrjugend- Gruppe wurde nach mehrjähriger Pause wieder aktiviert. „Mit einer aktiven Feuerwehrjugend wird der Fortbestand des freiwilligen Feuerwehrwesens langfristig gesichert. Den Mitgliedern der Feuerwehrjugend werden Kenntnisse vermittelt, die später als Grundlage für die Feuerwehrausbildung im aktiven Dienst dienen. Auch der Spaß darf natürlich zu kurz kommen und es gibt auch Aktivitäten zur Stärkung der Kameradschaft“, erklärt der neue Leiter der Feuerwehrjugend, Florian Gärtner.

Als nächste gesellschaftliche Aktivität lädt die die Freiwillige Feuerwehr Stollhofen von Samstag, 29. April, bis Montag, 1. Mai, wieder zum Feuerwehrfest herzlich ein. Der Beginn des Festbetriebs ist täglich ab 10 Uhr. Es wird gebietstypisches Kulinarium, Grillspezialitäten und auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Am Sonntag gibt es auch einen Frühschoppen mit der Stadtkapelle Traismauer.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.