Herzogenburger Grüne: „Absolute Willkür“

In der Debatte rund um den Ankauf eines Fahrzeuges für das Wasserwerk legen die Grünen nach. Gemeinderat Peter Völkl attestestiert der SPÖ „absolute Willkür.“

Die NÖN berichtete ausführlich. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig eine neue Richtlinie. Beim Ankauf von neuen Fahrzeugen hat demnach, kurz gesagt, die Elektromobilität Vorrang.

In der Stadtratssitzung ein paar Tage zuvor ist allerdings ein Fahrzeug mit Verbrennermotor angeschafft worden. Ein Umstand, der die Grünen auf die Palme brachte. Sie sparten nicht mit Kritik an der SPÖ. Gemeinderat Peter Völkl in einem Schreiben an die NÖN: „Ich möchte die Bedeutung von Transparenz und Nachhaltigkeit in der Politik hervorheben. Als Grüne liegt uns nicht nur die ökologische Lösung am Herzen, sondern objektive und nachvollziehbare Entscheidungen.“

Der Autokauf verstoße offensichtlich gegen die neuen Beschaffungsrichtlinien. Völkl: „Als wir davon erfuhren, haben wir dem Gemeinderat relevante Fakten transparent zur Verfügung gestellt. Leider sind meine Fragen an den Bürgermeister und an Stadtrat Schwarz unbeantwortet geblieben. Der tatsächliche Bedarf und die Anforderungen wurden nie analysiert.“

Die SPÖ habe versucht, den Grünen einen kompromisslosen Standpunkt anzudichten. „Das Spiel mit der Angst um die Wasserversorgung ist absurd und untergriffig. Ein Spiel mit der Angst ist ein unwürdiges Schauspiel. Wir haben für die neue Beschaffungsrichtlinie gekämpft, um solche Vorfälle zu verhindern“, betont Völkl.

Natürlich sollten ökologische Aspekte ebenfalls berücksichtigt werden. Jeder kleine Beitrag in jeder Gemeinde mache einen Unterschied.

Völkl ist überzeugt: „Das politische Manöver der SPÖ schadet den Klimaschutzmaßnahmen der Stadt, da das gekaufte Fahrzeug mehr als 22 Tonnen Kohlendioxid ausstoßen wird. Um dies auszugleichen, müsste die Gemeinde mindestens 117 große Bäume pflanzen!“

SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner kontert: „Es ist scheinbar eine Diskussion um Anspruch und Wirklichkeit. Das hehre Ziel einer nachhaltigen Mobilität ist leider nicht immer und überall praxistauglich.“

Das Stadtoberhaupt fragt: „Erfahrungsberichte, beispielsweise von Wasserwerken anderer Gemeinden, sollten wir demnach einfach negieren, weil sie nicht ins Bild passen? Sollen wir so lange herumrechnen, bis das Ergebnis recht ist?“

Bei aller Emotionalität vergesse man, dass es sich bei dem Fahrzeug letztendlich um ein Werkzeug handelt; ein Werkzeug, das nicht immer an seinem angestammten Platz verwahrt werde, sondern welches die Mitarbeiter im Bereitschaftsdienst auch zu Hause ständig zur Verfügung halten müssten. Dieses Faktum sowie die Tatsache, dass im und am Fahrzeug Werkzeug und Material befördert werden müssten, teilweise auch per Anhänger, sei letztendlich ausschlaggebend für die getroffene Entscheidung gewesen.

Artner: „Die von drei von vier Parteien getroffene Entscheidung des Stadtrates mag auf Grund des Einsatzzweckes konservativ ausgefallen sein, diese Möglichkeit ist aber auch so in den neuen Beschaffungsrichtlinien vorgesehen; selbst wenn Gemeinderat Völkl nicht müde wird, darin politische Manöver zu orten, ist die Zuständigkeit der Gremien klar in der NÖ Gemeindeordnung geregelt.“

Der Bürgermeister appelliert an die Grünen: „Zuschreibungen von kompromisslosen Standpunkten, in die eine wie andere Richtung, dienen eher dem Zweck, politisches Kleingeld zu wechseln. Verwenden wir die Energie anstelle politischer Geplänkel besser dafür, Mitarbeiter und Bevölkerung von Maßnahmen und Entscheidungen zu überzeugen. Denn es nützt uns wenig, Klimaschutz und Mobilitätswende mit der metaphorischen Brechstange durchzusetzen.“

Die Stadtgemeinde habe dessen ungeachtet und scheinbar ohne große Wahrnehmung in den vergangenen Monaten zwei Elektrofahrzeuge angeschafft.