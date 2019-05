Riesenwirbel im Bereich des Billa-Parkplatzes, denn eine Konfrontation zweier Autofahrer eskalierte. „Der Angeklagte hat gesagt, wenn er uns das nächste Mal sieht, dann schlägt er uns zusammen“, gibt der Bedrohte (29) zu Protokoll. Und seine Freundin bekräftigt: „Jedes Mal, wenn wir sein Auto in Traismauer sehen, fürchten wir uns, weil wir glauben, dass er drinnen sitzt“, sagt sie.

Was den Streit ausgelöst hat und welches der Urteil der Richter gefällt hat, lest ihr in der aktuellen Printausgabe der NÖN.