Park-„Abzocke“: „Beging keine Straftat, mir unterlief ein Irrtum“

Iris Kroner-Redl ist sauer. Die Reichersdorferin hat am Mittwoch der Vorwoche ein unliebsames Erlebnis am Herzogenburger Rathausplatz gehabt. Sie vermisst Kulanz eines Parkwächters.

Die Frau stellte ihr Auto um 16 Uhr ab. Sie legte die Parkuhr in die Windschutzscheibe und traf sich dann mit ihrer Freundin, die ebenfalls am Rathausplatz parkte: „Paradoxerweise habe ich sie noch darauf hingewiesen, dass man hier eine Parkuhr stellen muss“, erinnert sich Kroner-Redl.

Um 16.04 sah das Duo dann, dass ein Aufsichtsorgan einen Strafzettel an ihrem Auto anbringt. Sie ging zu dem Mann und fragte ihn nach dem Grund. Die Antwort kam prompt: „Sie haben 18 Uhr gestellt.“

„Die Schmäh kenn‘ ich!“

„Also, ich hatte mich geirrt und versehentlich – ohne Brille – auf 18 Uhr gedreht und wollte diesen Fehler korrigieren“, schildert die Betroffene.

Doch sie hatte keine Chance, das Aufsichtsorgan zu überzeugen. Ganz im Gegenteil: „Die Schmäh kenn‘ ich!“, bekam Kroner-Redl als Antwort.

Sie erzählt weiter: „Verzweifelt bin ich zur Stadtgemeinde Herzogenburg gegangen, habe einen Termin beim Bürgermeister bekommen und ihm am selben Tag um 17.15 Uhr die Geschichte erzählt. Er war sehr verständnisvoll und bemühte sich um eine kulante Lösung. Doch nicht einmal der Stadtchef höchstpersönlich kann sich gegen diese Parksheriffs wehren.“

Ihr Fazit: „Ich fühle mich zu Unrecht bestraft, da ich keine Straftat, sondern einen Irrtum begangen habe, den ich fünf Minuten später klären wollte. Für mich sind 27 Euro viel Geld.“

Ihr Schluss: „Dass das Zentrum in Herzogenburg fast ausgestorben ist, liegt nicht nur daran, weil man die meisten Unternehmer vertrieben hat, sondern auch daran, dass reine Abzocke betrieben wird, bei jenen (mittlerweile wenigen) Menschen, die einander noch am Rathausplatz treffen wollen. Ich will das nun auch nicht mehr.“

Mit der Parkraumüberwachung in Herzogenburg hat die Stadtgemeinde ein Unternehmen aus dem Weinviertel beauftragt: „Es gibt über seine Mitarbeiter ab und zu Beschwerden, aber sie liegen in der Natur der Sache. Prinzipiell obliegt es im Ermessen des Parkwächters, ob er Kulanz zeigt und wie weit sie reicht“, erklärt Bürgermeister Christoph Artner.

Ja, Gesetz ist Gesetz

