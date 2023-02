„Photovoltaik-Liga“: Statzendorf holt Platz 2

357,43 Watt pro Einwohner an PV-Leistung wurden vergangenes Jahr in der Gemeinde Statzendorf errichtet. Damit hat die Gemeinde den zweithöchsten Zuwachs an PV-Leistung pro Einwohner des gesamten Bezirks. Im Zuge der „Photovoltaik-Liga“ der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich wurden jetzt jene Gemeinden und Projekte vor den Vorhang geholt, die sich besonders für die Produktion von Sonnenstrom einsetzen.

Statzendorf hat 2022 drei Photovoltaik-Anlagen errichten lassen: auf dem Gemeindeamt, dem Haus der Freiwilligen Feuerwehr Kuffern und dem Kindergarten. Auch 2023 kommen mit der Aufbahrungshalle, dem Sportplatz und dem neuen Haus der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf noch weitere Anlagen auf kommunalen Gebäuden hinzu. Statzendorf ist ebenfalls der Energiegemeinschaft REO am Umspannwerk Ossarn beigetreten und nutzt somit den kommunal erzeugten Strom selbst.

Bürgermeister Herbert Ramler freut sich über das Ergebnis: „Die Energiekrise und auch unser Impuls in der Gemeinde haben natürlich wesentlich dazu beigetragen, dass die Photovoltaik salonfähig wird. Mit den Möglichkeiten einer Energiegemeinschaft steigt natürlich auch das Interesse. Ein großes Dankeschön an die Bevölkerung.“

Auf dem Weg zur Erreichung des Zieles bis 2030 hat Statzendorf damit 61 Prozent erfüllt.

