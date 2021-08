Die Wasserkraft hat an der Traisen eine sechshundertjährige Tradition. An beiden Seiten des Flusses verläuft über rund 28 Kilometer je ein Werkskanal, dessen Wasser früher Mühlen angetrieben hat – jetzt gibt es aber keine einzige mehr, die Wasserkraft speist stattdessen 52 Kleinwasserkraftwerke, die Öko-Energie für diese Region erzeugen.

Die Kraftwerkskette mit ihren Wehranlagen wies aber zu Beginn der 2000er-Jahre großteils nicht mehr die geforderten Standards der Europäischen Union auf. Um die sogenannte „Wasserrahmenrichtlinie“ zu erfüllen, wurden mit Millionenaufwand Fischaufstiegshilfen gebaut, Kraftwerke modernisiert und dadurch letztlich die gesamte Kraftwerkskette gerettet.

„Man habe die großen finanziellen Belastungen auf sich genommen, um die ökologische Funktion des Flusses zu erhalten, und dabei auch in Kauf genommen, dass man dabei zehn Prozent des Wassers verliere, so Kurt Merkl, Sprecher der ARGE Wasserkraftwerke Untere Traisen. Die Modernisierung der einzelnen Kraftwerke führte aber dazu, dass diese annähernd gleich viel Öko Strom liefern wie vorher – Energie aus der Region für die Region für rund 16.000 Haushalte.

Zurzeit gibt es aber wieder große Probleme – und zwar mit den Bibern. Die letzte Schätzung auf Basis von Revier-Kartierungen, Dokumentation und Konfliktfällen wies vor drei Jahren einen Bestand von rund 5.000 Tieren für Niederösterreich aus, aufgrund der immer noch andauernden Ausbreitung im Landesgebiet ist eine Abnahme eher unwahrscheinlich.

Bis zu 20 Prozent weniger Leistung

Schon im Frühling berichtete die NÖN über Schäden im Bereich der Kittelmühle in Ossarn, wo die Biber riesige Bäume gefällt haben. Jetzt ist es der Mais – oder wie man bei uns sagt, der Kukuruz.

Die Pflanzen werden bis zweieinhalb Meter hoch und da die meisten Landwirte ihre Felder bis knapp zum Kanallauf bepflanzen, werden diese von den Bibern umgebissen und zum Dammbau in die Werkskanäle eingebracht. „Sie bleiben dann am Grobrechen vor dem Kraftwerk hängen und hemmen den Wasserzulauf, so dass bis zu 20 Prozent Leistung verloren geht“, so Merkl, der täglich dreimal am Tag diese Maisstämme aus dem Wasser fischen muss.

„Das ist natürlich eine Menge zusätzliche Arbeit und gleichzeitig ein enormer Verlust an Öko-Strom für unsere Region. Wir haben uns vor zehn Jahren beim 600-jährigen Bestehen des Wehrverbandes dazu bekannt, unter Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Rahmenbedingungen, die Wasserkraft an der Traisen als regionale Energieform weiter zu stärken, zu erhalten und wenn möglich auszubauen.

Das geht natürlich nur, wenn wir auch die nötige Unterstützung bekommen – die es auf diesem Gebiet aber leider derzeit nicht gibt“ bedauert Merkl, der aber die Hoffnung auf Hilfe von der Naturschutzabteilung der Landesregierung – finanzielle Abgeltung von Erzeugungsverlusten und Dammreparaturen – noch nicht aufgegeben hat.