Gewerbegebiet Perschling: Müll sorgt für viel Ärger

Roberto Penco, Inhaber eines Recyclingbetriebes, dessen Aufgabe die fachgerechte Entsorgung von Müll ist, ärgert sich: "Einige Firmen im Perschlinger Gewerbegebiet verwahren ihren Müll nur mangelhaft. So kommt es vor, dass bei stärkerem Wind Verpackungsmaterial auf die Felder verbracht und schließlich beim Ackern in die Erde eingebracht wird." Die Entsorgungsfirma Penco ist seit knapp zehn Jahren in Perschling ansässig und sorgt mit Hilfe von Containern und Mülltonnen für geordnete Entsorgung für großen und kleinen Müll, von Autos bis hin zum Restmüll.

