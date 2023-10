Ärger über Vandalismus am Perschlinger Sportplatz

An den erst vor Kurzem am Sportplatz installierten Fitnessgeräten für Erwachsene ist vor wenigen Tagen ein Vandalenakt entdeckt worden. Die Täter sind unbekannt. Geschäftsführender Gemeinderat Christoph Pokorny ist bestürzt: „Der Schaden beträgt mehr als 1.000 Euro. Da die demolierten Teile einfach so herumlagen und auch Kinder den Sportplatz benutzen, war wegen der Verletzungsgefahr Handlungsbedarf gegeben. Die gefährlichen Teile wurden entfernt. Ich finde es schade, dass die Gemeinde etwas für die Bürgerinnen und Bürger anschafft und dieses durch Böswilligkeit kaputtgemacht wird."

Wer macht so etwas? Der „Langläufer" ist demoliert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. Foto: privat