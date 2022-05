Herzogenburg, Pyhra und Traismauer: Rausch & Krumböck dankten Polizei

Werbung

Gemeinsam mit lokalen Verantwortungsträgern überbrachten die ÖVP-Abgeordneten zum Nationalrat, Bettina Rausch, und Bundesrat, Florian Krumböck am 1. Mai ein mehrfaches Dankeschön an Polizeidienststellen im Bezirk. Gemeinsam mit Herzogenburgs Stadtrat Max Gusel, Stadträtin Veronika Haas aus Traismauer und Bürgermeister Günther Schaubach aus Pyhra dankten sie den Polizisten für ihren Einsatz über das ganze Jahr, aber speziell auch am Tag der Arbeit.

„Der Einsatz der Sicherheitsfamilie in NÖ kann nicht hoch genug geschätzt werden. Das gilt auch für die Kollegen der Polizei: Sie sind 365 Tage im Jahr für die Sicherheit in unserer Region zur Stelle. Gerade am Tag der Arbeit wollen wir als Volkspartei diesen Einsatz hervorheben und Dank dafür sagen“, so die beiden Abgeordneten Rausch und Krumböck.

