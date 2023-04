Am Freitag, 5. Mai, findet der Tag der Musikschulen statt. Im Musikzentrum Fladnitztal wird bei einem Konzert ab 15 Uhr der „Sound of Musicschool“ präsentiert. Danach geht es quer durchs Gebäude bei der Instrumentenrallye. Die Tänzerinnen zeigen ihr Können ab 16 Uhr und ab 17 Uhr gibt es das Abschlusskonzert „Sound of Musicschool“, Teil 2“. Für die Kulinarik sorgt die Volksschule Statzendorf.

