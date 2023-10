Herzogenburger Künstler öffnen Pforten

Am kommenden Wochenende finden zum 21. Mal die Tage der offenen Ateliers statt. Rund 1.000 Künstler laden in NÖ ein, Samstag und Sonntag ihre Ateliers zu besuchen. In Herzogenburg ist es Georg Pummer, in Oberwinden 9, wo es Auszüge aus seiner neuen Stilleben-Serie, aber auch von einem Werk eine spezielle, limitierte Print-Auflage von 50 Stück geben wird. Ebenso kann man einen Querschnitt seines Kunstschaffens der vergangenen Jahre bestaunen.

Bei Renate Minarz in der Schupfengalerie gibt es neben Grafik und Malerei eine Ausstellung verschiedener Techniken der Druckgrafik sowie einen Überblick ihrer künstlerischen Tätigkeit, beginnend von ihrer Studienzeit in der Kunstschule bis zum heutigen Tag. Geöffnet ist bei beiden Künstlern am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.