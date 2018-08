Am Mittwoch lud Alexandra Krenn-Leeb von der Universität Wien zum „Tag der Offenen Grabung“ in der Gemeinde Wölbing ein.

Heuer wird zum ersten Mal in Ratzersdorf geforscht. In den Jahren zuvor wurde in Unterwölbling gegraben und die Geschichte zum Leben erweckt. In Ratzersdorf, südlich des Singerkreuzes, ist nun die neue Forschungsstätte des Teams der Uni Wien.

Das 14-köpfige Team hat bei den Grabungen die frühbronzezeitliche Siedlung beim Dachsgraben genauer ins Visier genommen. Die Siedlung beim Dachsgraben wurde mit Wallen und Steinmauern vor Eindringlingen gesichert. Ein kleiner Teil der Steinmauer ist freigelegt worden, somit konnte Geschichte live erlebt werden.

Zu den Besuchern zählte neben Bürgermeisterin Karin Gorenzel auch geschäftsführender Gemeinderat Peter Hießberger. „Ich freue mich schon auf den Besuch der Grabungen im nächsten Jahr, wo wir hoffentlich noch mehr über unsere Vorfahren erfahren können.“