Feuerwehr Wagram lud zur Leistungsschau

In erster Linie diente die Veranstaltung dazu, der Ortsbevölkerung einen Einblick in das Feuerwehrwesen zu geben und auch die Gerätschaften und ihren Einsatzbereich vorzustellen. Zu diesem Zweck gab es auch mehrere Vorführungen. Zusätzlich war die Traismaurer Feuerwehrjugend mit den Jugendbetreuern Sebastian Engl und Ida Stangl (sie leitet die Kinderfeuerwehr) mit einer Info- und Spielestation präsent. Mehrere Aufgabenstellungen galt es für die Kids und Jugendlichen zu meistern.

„Alles im allen sind wir mit dem Verlauf des Aktionstages sehr zufrieden. Die Witterungsbedingungen waren für eine derartige Veranstaltung ideal und die Ortsbevölkerung ist dazu sehr zahlreich erschienen“, resümiert Feuerwehrkommandantin Emma Weber. Weiters: „Nach längerer Pause ist seit Kurzem wieder ein Jugendfeuerwehrmitglied in Ausbildung. Diese erfolgt bei der Feuerwehrjugend der FF Traismauer Stadt. Ich hoffe, dass in den nächsten Jahren durch die geburtsstarken Jahrgänge in Wagram, wieder mehrere Kinder und Jugendliche den Weg zur Feuerwehr finden werden.“ Dadurch soll die Existenz der FF Wagram mittel- und langfristig abgesichert werden.

Die Besichtigung des Feuerwehrhauses samt einer Bilderpräsentation von Impressionen der letzten Jahrzehnte rundeten den „Tag der offenen Tore“ ab. Auch im nächsten Jahr soll am Nationalfeiertag (26. Oktober) wieder ein derartiger Aktionstag stattfinden. Für das leibliche Wohl der Veranstaltungsbesucher wurde durch die FF Wagram bestens gesorgt.