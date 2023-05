Mitmachkonzerte in Nussdorf

Bei den „Tagen der Musikschule“ hat der Musikschulverband Unteres Traisental seinen Schwerpunkt auf Kinderkonzerte gelegt; so auch am Standort Nussdorf, wo es mehrere Mitmachkonzerte gab. „Das Lehrerteam konzentrierte sich heuer besonders auf die Jüngsten der Bildungseinrichtungen, und das ist der Kindergarten. Dort beginnt oft der Funken an Begeisterung zur Kreativität, Spaß an und zur Musik überzuspringen“, so Musikschulleiter Andreas Rauscher.

Der Musikschulverband Unteres Traisental hat drei große Standorte, an denen Kinder und Jugendliche diese Bildungseinrichtung besuchen, um ein Instrument zu lernen oder auch in einer Pop-Jazz-Band zu spielen. Rauscher: „Mittlerweile zählt der Musikschulverband 760 Kinder, die von 25 Lehrkräften unterrichtet werden.“ Insgesamt gesehen waren die Tage der Musikschulen wieder ein großer Erfolg für den Musikschulverband Unteres Traisental. Es wurden in dieser Woche fünf Kinderkonzerte durchgeführt und im Anschluss eine Woche lang zusätzlich die „Tage der Instrumente“ angeboten. Die Nachfrage war sehr groß, viele Kinder werden im nächsten Schuljahr eine Ausbildung in der Musikschule beginnen. Die nächste Aktivität am Musikschulstandort Nussdorf findet am Mittwoch, 17. Mai, ab 19 Uhr im Nussdorfer Schlossgarten statt. Dabei werden mehrere heimische Musikschulbands konzertant in Erscheinung treten.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.