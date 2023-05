Traismaurer Musikschüler begeisterten

Die Musikschule Traismauer konnte bei den „Tagen der Musikschulen“ wieder ihre große Vielfalt an Instrumenten zeigen. In diesem Jahr präsentierte die Musikschule mit zahlreichen Schülern und Lehrern ihr Können in den Landeskindergärten Haus Ia, Ib, Haus II. Die Direktorinnen des Kindergartenzentrums wie auch von den umliegenden Schulen waren von den Darbietungen der jungen Künstler begeistert.

Bei den „Tagen der Musikschulen“ legte der Musikschulverband Unteres Traisental seinen Schwerpunkt auf Kinderkonzerte. So auch in Traismauer, wo es mehrere Mitmachkonzerte gab. „Heuer standen nicht nur die Schülerkonzerte, sondern auch das Kennenlernen diverser Instrumente im Vordergrund. Dabei wurden mehrere Instrumente mit ihren Lehrern vorgestellt. Nach den Konzerten bestand mehrere Tage die Möglichkeit, die Musikschule zu besuchen und beim Unterricht als Zuhörer anwesend zu sein“, so Musikschulleiter Andreas Rauscher vom Musikschulverband Unteres Traisental.

Derzeit sind bereits die Vorbereitungen für das Brassfestival in Traismauer voll angelaufen. Der erste Tag des Festivals, Freitag, 16. Juni, wird ganz im Zeichen der Musikschule Unteres Traisental stehen. Zahlreiche Solisten, Ensembles und Bands werden dabei ihr mittlerweile erlangtes Können unter Beweis stellen

