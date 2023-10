Ehepaar Magnet stellt in Obritzberg aus

Am kommenden Wochenende finden in ganz NÖ wieder die Tage der offenen Ateliers statt, an denen sich 1.000 Künstlerinnen und Künstler betätigen. Auch heuer sind Maria und Dietmar Magnet dabei, die herzlich zum Besuch in die Panoramastraße 12 nach Obritzberg einladen. Präsentiert werden Kunstwerke aus Glas, Holz, Geflochtenes aus Weide sowie Glasfusing. Öffnungszeiten: Samstag, 21. Oktober, 14 Uhr bis open end; Sonntag, 22. Oktober, 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr.