Insgesamt 140 Jugendliche aus den letzten Klassen der Neuen Mittelschulen Wölbling, Traismauer und Herzogenburg kamen vergangene Woche zu den beiden Tagen der offenen Tür in die Polytechnische Schule, um sich Anregungen über weitere Schritte nach der 8. Schulstufe zu holen.

Ein Teil der Schüler hat sich schon entschieden, ab nächstem Herbst eine höher bildende Schule in Krems oder St. Pölten zu besuchen. Aber ein Teil ist noch unentschlossen oder hat sich bereits für die Polytechnische Schule entschieden. Sie orientiert sich am Berufsschulwesen und unterteilt sich in einen allgemeinen und in einen fachbezogenen Unterricht – bei dem die Schüler unter den Fachbereichen Metall, Mechatronik, Bau/Holz, Dienstleistungen mit den Schwerpunkten Gesundheit und Soziales und Handel/Büro wählen können.

Außerdem gibt es einen Vorbereitungslehrgang für Lehre mit Matura. Mit dem Wissen, das sich die Jugendlichen in der Polytechnischen Schule aneignen, sind sie für das spätere Berufsleben bestens gerüstet. Und da Fachkräfte in vielen Berufsbereichen Mangelware sind, haben sie gute Chancen, den Beruf zu ergreifen, der für sie geeignet erscheint.

Zurzeit werden die Schüler von neun Lehrkräften unterrichtet, die Leitung liegt in den Händen von Andreas Tischer.