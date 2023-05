Herzogenburger Pensionisten besuchten Mamuz

Fleißig unterwegs sind zurzeit die reiselustigen Pensionisten. Am vergangenen Mittwoch ging die Fahrt nach Asparn an der Zaya, wo das Mamuz-Schloss die 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte zu einem Erlebnis werden lässt. Die Ausstellung mit dem Titel „Von der Höhlenmalerei zum Modernen Comic“ gibt mit einer interaktiven und modernen Gestaltung einen umfassenden Einblick in die Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalter-Archäologie. Als Wissenszentrum und Erlebnismuseum zeigt die Ausstellung Originalexponate, die durch ihre Einzigartigkeit und ihre Geschichten beeindrucken.

Im Anschluss ging es mit dem Schienentaxi durch die Landschaft in den Naturpark Leiser Berge bis zur Draisinenalm Grafensulz und wieder zurück. Abschluss war dann bei einem Heurigen in Grafenegg.

Der nächste Ausflug führt ins Wiener Parlament, wo es nicht nur eine Besichtigung gibt , sondern auch an einer Sitzung teilgenommen wird. Am 14. Juni wird in Pitten der größte NÖ Rosengarten besucht – und von 18. bis 22. Juni steht die Fünf-Tagesfahrt nach Rothenburg an der Tauber und Würzburg am Programm.

