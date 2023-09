Obritzberg-Rusts Senioren zu Gast im Nachbarland

Großes Interesse herrschte am Tagesausflug der Ortsgruppe Obritzberg-Rust-Hain der „NÖ Senioren“ zu den Schlössern Lednice und Valtice in Tschechien. Über 50 Mitglieder folgten der Einladung und bereuten es nicht. Am Vormittag stand die Besichtigung des Schlosses Lednice auf dem Programm. Die Ausflügler bestaunten ein gewaltiges Palmenhaus, anschließend gab es eine Führung durch das Schloss, das auch zum UNESCO-Welterbe Kulturlandschaft zählt. Nach dem Mittagessen erfolgte die Stadtbesichtigung von Valtice – vorbei am Grenzschlössel, das war die ehemalige Grenze zwischen Mähren und Österrreich.

Beim Heurigen in Unterwölbling fand der schöne Tag seinen gemütlichen Abschluss.