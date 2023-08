Statzendorfer Senioren erneut im Parlament

Wegen der großen Nachfrage startete die Obfrau der Statzendorfer Ortsgruppe der „NÖ Senioren“, Maria Geissberger, eine zweite Fahrt in das neu renovierte Parlament in Wien. Am Nachmittag besuchte die Gruppe mit einem sehr kundigen Führer die Ehrengräber und die Karl-Borromäus-Kirche im Zentralfriedhof. Den Abschluss bildete für interessierte Teilnehmer die Fahrt mit dem Riesenrad. Anschließend genossen alle die lockere Schweizerhaus-Stimmung bei Budweiser-Bier und Stelzen.