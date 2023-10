Statzendorfs Senioren wieder unterwegs

Unter der Leitung von Ernst Stetina und seiner Gattin Maria besuchte die Ortsgruppe Statzendorf der „NÖ Senioren“ ein Rundfunkstudio in St. Pölten. Nach dem Mittagessen im Gasthof zur Birke in Brunn ging es ins Zisterzienserstift Lilienfeld. Seit über 800 Jahren beten und arbeiten Mönche in der größten mittelalterlichen Zisterzienseranlage Österreichs mit der größten Stiftskirche Österreichs. Besonders begeistert waren die Besucher von der Bibliothek und dem Kreuzgang als Ort der Meditation. Der gemütliche Ausklang fand im Genussstadel der Familie Figl in Kleinhain statt.