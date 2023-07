Ausflug der Herzogenburger Pensionisten

Einen interessanten Tagesausflug nach OÖ hat der Pensionistenverband mit seinem Vorsitzenden Franz „Lucky“ Leithner absolviert, und zwar ins Kriminalmuseum nach Scharnstein und in den Naturtierpark nach Grünau. Das Kriminalmuseum schlug bei einigen zartbesaiteten Besuchern eher auf das Gemüt. Es zeigt in zahlreichen Schauräumen die Geschichte des österreichischen Polizei- und Kriminalwesens vom Mittelalter bis in die Jetztzeit und gibt Einblicke in die Gewölbe des Schlosses, wo sich von 1584 bis 1848 das Landesgericht befand. Zahlreiche Exponate von Folter und Strafvollzug, die originale Folterkammer sowie Mordinstrumente, Bilder von Ermordeten sowie berühmte Kriminalfälle ließen manchmal den kalten Schauer über die Schulter laufen. Der Naturtierpark zeigte dann eine große Tiervielfalt. Steinböcke, Wisente, Rothirsche, Wölfe und ein Braunbär sind nur einige von rund 500 Tieren, die man dort hautnah erleben kann.