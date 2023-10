ÖKB-Hauptbezirk St. Pölten zog Bilanz und blickte voraus

Im Rahmen der diesjährigen Hauptbezirkstagung des ÖKB-Hauptbezirks St. Pölten im Gasthof Mahrer in Kirchberg an der Pielach haben die Bezirksobmänner und der Hauptbezirksobmann über die Geschehnisse der vergangenen zwölf Monate (Zeitraum September 2022– September 2023) referiert.

Zu Beginn konnte Hauptbezirksobmann und Landeskommandant Herbert Kraushofer mehrere Ehrengäste begrüßen. Unter ihnen befanden sich Bürgermeister Franz Singer (Kirchberg), ÖKB- Landesdiakon Alfred Gratzl, ÖKB-Viertelspräsident Augustin Hüdl sowie die Bezirksobmänner Thomas Ziering (St. Pölten), Gerhard Schmol (Kirchberg) und Franz Schweitzer (Herzogenburg).

Nach dem Totengedenken erfolgten umfassende Berichte. „Insgesamt können wir auf ein sehr ereignisreiches Jahr mit zahlreichen Aktivitäten im Hauptbezirk zurückblicken. Ein großer Erfolg war dabei der erste Hauptbezirks-Frühlingsball, der im Landgasthof Huber in Wagram abgehalten wurde“, sagte Hauptbezirksobmann Herbert Kraushofer. Mit einem Teil der Einnahmen wurde auch die Vereinshaftpflichtversicherung für sämtliche 35 Verbände im Hauptbezirk St. Pölten bedeckt. Der Hauptbezirksbeitrag für 2023 ist ebenfalls nicht eingehoben worden.

Der Mitgliederstand im Hauptbezirk beträgt derzeit rund 2.450 und ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht zurückgegangen. Vor allem die Auflösungen der Ortsverbände Murstetten und Eichgraben haben zu diesem Rückgang geführt. Derzeit sind auch über 300 Frauen aktive Vereinsmitglieder im Hauptbezirk.

Wesentlich erfreulicher sind die verschiedenen Sammlungen bei Allerheiligen und anderen Aktivitäten verlaufen. Es konnte eine stattliche Summe an Spenden gesammelt und an mehrere Institutionen übergeben werden, beispielsweise rund 14.700 Euro an das Schwarze Kreuz.

In den Referaten der Bezirksobmänner und des Viertelspräsidenten Augustin Hüdl wurde die aktuelle Situation des ÖKB angesprochen und einmal mehr die Mitgliederwerbung thematisiert. Im Wesentlichen wird es mehrere Initiativen geben, um den Bestand des ÖKB zu sichern. Vorstände zu verjüngen, verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und mehr Veranstaltungen sollen dazu beitragen, um wieder neue Mitglieder zu gewinnen.

Ein besonderer Höhepunkt waren die Ehrungen von langjährigen und verdienten Funktionären. Im Mittelpunkt stand dabei die Ehrung von Alois Geppl aus Altlengbach, der vor Kurzem seine Funktion als Neulengbacher Bezirksobmann in jüngere Hände übergeben hat. Über 32 Jahre hat er diese Funktion mit viel Umsicht und Engagement ausgeübt. Neben einer hohen Landesauszeichnung wurde Alois Geppl zum Ehrenmitglied des Hauptbezirks St. Pölten ernannt.