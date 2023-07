Union-Reitverein Wölbling hisst zwei Mal weiße Fahne

In der ersten Ferienwoche startete ein dreitägiger Vorbereitungskurs für das kleine und große Hufeisen. Am Vormittag wurde fleißig trainiert und am Nachmittag kam auch der Badespaß nicht zu kurz. Am dritten Tag wurde noch alles für die Prüfung vorbereitet, die alle Kinder meisterten.

In der zweiten Ferienwoche begann der Vorbereitungskurs für den Reiterpass beziehungsweise für die Reiternadel. Vier Tage Training und erholsame Stunden im Waldbad waren die optimale Prüfungsvorbereitung für Freitag. „Wir gratulieren den neuen Besitzerinnen der Reitabzeichen sowie allen Kindern zum Hufeisen!“, so Anja Fajmann vom Union-Reitverein Wölbling.