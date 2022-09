50. NÖ Kindersommerspiele in Herzogenburg

Werbung Landestheater St. Pölten Anzeige Saison startet mit Theaterfest für alle am Samstag, 10. September

Mit einer großartigen Abschluss-Show, gestaltet von den jungen Mitgliedern der Sportunion und Florian Graf, der mit seiner Flocus-Pocus-Magic-Show die Besucher verzauberte, gingen am vergangenen Sonntag in der großen Arena am Kirchenplatz die Jubiläums-Kindersommerspiele zu Ende.

Seit 50 Jahren besteht nun dieses Kinderfest, das jedes Jahr an den beiden letzten Ferienwochenenden tausende Besucher in die Stiftsstadt lockt. Mehr darüber lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.