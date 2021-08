Bis Frühjahr 2022 erweitert A1 die Versorgung Perschlings mit hochwertigem Breitbandinternet und bindet mehr als 490 Haushalte an das A1 Glasfasernetz an. Dazu errichtet A1 errichtet in der Gemeinde Perschling vier neue Glasfaser-Schaltstellen und bindet diese mit knapp sieben Kilometer Glasfaserleitungen an das größte Glasfasernetz Österreichs an. Zusätzliche Verlege-Arbeiten in Wohnungen oder Häusern sind nicht erforderlich, die vorhandenen Leitungen bleiben unverändert bestehen.

Reinhard Breitner, Bürgermeister der Gemeinde Perschling, freut sich: „Eine schnelle und sichere Internetanbindung ist die Basis für die Nutzung von modernen Anwendungen. Mit dem A1 Glasfasernetz kommt die Infrastruktur der Zukunft in die Gemeinde Perschling und eröffnet sowohl Privathaushalten als auch unseren Betrieben ganz neue digitale Wege. Gerade für private Haushalte wurde in den letzten Monaten klar, wie wichtig es ist, über das Internet miteinander verbunden zu sein und auf höhere Bandbreiten zugreifen zu können.“

Paul Galuska von A1 Infrastrukturprojekte erklärt zum Glasfaserausbau in der Gemeinde Perschling :„Mit dem Ziel, jeden Haushalt und jedes Unternehmen mit ultraschnellem Internet und digitalen Services wie A1 Xplore TV und Smart Home zu versorgen, baut A1 das A1 Glasfasernetz zügig in der Gemeinde Perschling aus. Wir freuen uns über die großartige Zusammenarbeit mit der Gemeinde und bedanken uns bei allen Partnern und Kunden, die das Projekt ermöglichen.“