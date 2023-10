Herzogenburger Theatergruppe spielt wieder auf

Die Theatergruppe Augustin wird im kommenden Monat die amerikanische Komödie „Gerüchte … Gerüchte" im Theatersaal des Stiftes Herzogenburg zur Aufführung bringen. Unter der bewährten Regie von Massimo Rizzo wird bereits eifrig geprobt. Karten für die Vorstellungen am 11., 12., 17., 18. und 19. November sind ab Montag, 9. Oktober, in der Raiffeisenbank Herzogenburg erhältlich und unter theater-augustin.at online zu buchen.

Beginn ist am Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 17 Uhr, Einlass jeweils 30 Minuten vor Beginn. Zu beachten ist, dass es keine Abendkassa und auch keine telefonische Reservierung geben wird. Preise für nummerierte Plätze in zwei Kategorien: 15 beziehungsweise 13 Euro. Weitere Informationen unter theater-augustin.at