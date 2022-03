Preise explodieren auch in der Region Herzogenburg

Werbung

Die Preissteigerungen tun allen weh: Den Familien, die heizen müssen und die Kinder von A nach B führen, genauso wie den Firmen, die ihre Waren produzieren und ausliefern müssen. Bei der Caritas macht sich das vor allem in der Sozialberatung merkbar, sagt Generalsekretär Christoph Riedl.

Die Menschen können ihre Energiekosten nicht mehr decken und die Nachfrage nach Unterstützung dafür steigt seit Wochen.

„Wieder einmal trifft es genau die Menschen besonders hart, die ohnehin schon mit wenig Geld auskommen müssen.“ soogut-Geschäftsführer Wolfgang Brillmann

Auch in den Sozialmärkten suchen mehr Menschen Hilfe. Das gleiche Bild zeigt sich in den soogut-Märkten der Emmaus. „Wieder einmal trifft es genau die Menschen besonders hart, die ohnehin schon mit wenig Geld auskommen müssen“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Brillmann.

Für sie seien die Preisanstiege der letzten Wochen verheerend. Besonders spürbar seien für sie die Teuerungen bei den Lebensmitteln. Riedl von der Caritas rechnet damit, der Unterstützungsbedarf wird noch weiter steigen.

Die Industrie klagt ebenso. Versiebenfacht hätten sich die Kosten in der Papier- sowie Formteilherstellung in nur einem Jahr, erzählt Thomas Salzer, Geschäftsführer der Salzer Gruppe und Präsident der Industriellenvereinigung NÖ. Weitere Preissteigerungen versucht die Salze-Gruppe weiterzugeben, „sollte das nicht möglich sein, müssen wir über temporäre Stillstände nachdenken. Das Ausmaß der Kostenerhöhung ist so hoch, dass dieses nicht vom Unternehmen getragen werden kann.“ Verluste seien ohnehin in Kauf zu nehmen.

Holz aus Ukraine und Russland fehlt

Die stark gestiegenen Rohstoff-, Herstellungs- und Logistikkosten gibt auch das Unternehmen Sunpor an den Markt weiter. Allerdings wird hier noch nicht über Produktionsreduktionen nachgedacht.

Sollte es bei Salzer wegen der Energiekosten oder Lieferengpässen zu Stillständen kommen, wäre Kurzarbeit das beste Modell.

Wie lang noch Qualität?

