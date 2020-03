Die Geheimnisse ihrer Künste, ihre Atemtechnik und die Übungen des Qi-gong zeigten die bekannten Shaolin-Mönche aus China am Samstag-Nachmittag Presse und Fernsehen im Schloss Thalheim. Dabei gaben sie einen Einblick auf das, was die Gäste am 5. April erwartet. Da präsentierten sie sich im Rahmen ihres 25-jährigen Jubiläums am letzten Tag ihrer Europa-Tournee, in Thalheim ab 10 Uhr.

Vor 25 Jahren beschlossen die Mönche des Shaolin-Kung-Fu erstmals ihre geheimnisvollen Übungen außerhalb Chinas zu zeigen. Seither begeisterten sie bereits über fünf Millionen Zuschauer mit ihren Präsentationen.

Nun gibt es erstmals die Möglichkeit, die Mönche direkt und hautnah zu erleben und von ihnen zu lernen.

Am Programm stehen um 10 Uhr geführte Meditation mit Altmeister Lao Washe, um 11 Uhr Atmen und Bewegen, um 12 Uhr Baduanjin. Diese „8 Schätze-Übung“ fördert durch koordinierte Körperbewegung und Atemtechnik die Gesundheit aller Organe. Um 13 Uhr werden die Grundformen der weltberühmten Shaolin-Techniken und die Tierformen geübt. Anschließend besteht die Möglichkeit zum Mittagessen mit den Meistern – und um 15 Uhr beginnt die Jubiläumsvorstellung im Festsaal, wo die Mönche zwei Stunden lang ihre weltweit erfolgreiche Abschiedstour zeigen, bevor sie sich am 7. April wieder auf den heiligen Berg zurückziehen.

Karten sind ab 50 Euro erhältlich. Für Kinder bis 12 Jahre kostet sie 20, von 13 bis 16 Jahren 30 Euro. Erhältlich sind sie im Schloss Thalheim 02784/20079 oder unter reservierung@schlossthalheim.at sowie bei oeticket und Wien-Ticket.