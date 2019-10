Nachdem die Theatergruppe Augustin im vergangenen Jahr im Stück „Einer für alles?“ nach einem reichen Alleinerben gesucht hat, geht es diesmal um etwas ganz anderes, denn heuer steht das turbulente Verwirrspiel „Wenn schon, denn schon!“ am Programm. Bewährter Autor ist wieder Ray Cooney.

Den konservativen britischen Politiker Richard Willey verkörpert Stiftsdechant Mauritius Lenz, der zur Freude vieler Theaterbesucher im Vorjahr wieder auf die Bühne zurückgekehrt ist. „Wenn schon, denn schon!“, meint er, wenn er seine Geliebte für ein Schäferstündchen in jenes Hotel holt, in dem er eigentlich mit seiner Frau Pamela, gespielt von Elfriede Fischer, abgestiegen ist. Sie nimmt an, ihr Mann habe eine Sitzung im Ministerium, er meint, sie gehe ins Theater. Da Pamela jedoch im Hotel aufgehalten wird, folgt nun eine Lüge der anderen.

An dem daraus resultierenden Chaos haben mehrere Personen Anteil, etwa Richards Sekretär (Erwin Fischer), ein chinesischer Kellner (Kurt Schirmer) oder der äußerst humorlose Hotelmanager (Max Kohwalter). In weiteren Rollen sind Ingrid Vermeulen, Christa Platny, Matthias Schmid und Katrin Gerstbauer – als neues Mitglied der Theatergruppe – zu sehen.

Regie führt wieder Massimo Rizzo

Gespielt wird unter der Leitung von Regisseur Massimo Rizzo am Samstag, 9., Sonntag, 10., Freitag, 15., Samstag, 16., und Sonntag, 10. November, im Theatersaal des Stiftes. Beginn ist Freitag und Samstag um 19.30 Uhr, Sonntag um 17 Uhr. Kartenvorverkauf ab sofort in der Raiffeisenbank Herzogenburg, Bestellungen unter 0676/5855554 beziehungsweise karten@theater-augustin.at. Weitere Informationen gibt es unter theater-augustin.at.