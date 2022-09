Zwei Feiertage für den neuen „Mister Riesling“

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Mit einem Hoffest wurden die 580-jährige Hofgeschichte und das 110-jährige Jubiläum des Familienweingutes Silke und Tom Dockner aus Theyern würdig und feierlich begangen.

Im Jahr 1912 kaufte Josef Dockner mit seiner Frau Josefa den Hof Theyern 4 von Franz Pickl. Der Hof hatte fünf Hektar Grund und wurde als gemischte Landwirtschaft geführt. Anfang der 40er Jahre erwarb Johann Dockner (Neffe von Josef Dockner) den ersten Weingarten und legte den Grundstein für das heutige Weingut. In den folgenden Jahrzehnten wurde die gemischte Landwirtschaft „zurückgefahren“, es erfolgte eine Spezialisierung auf den Wein- und Obstbau.

Gerhard und Elfriede Dockner errichteten 1985 am jetzigen Standort einen Gewölbekeller, ein Presshaus und ein Wohnhaus, 1986 folgten noch eine Verkostungsstube und neue Lagerräume. 2007 übernahm Tom Dockner im Alter von 25 Jahren das Weingut. Er weitete die Weinflächen kontinuierlich (mittlerweile auf fast 20 Hektar) aus. Im Jahr 2018 wurde ein neuer Keller errichtet, auch der Altbestand ist umfassend saniert. Eine Präsentation des Jubiläumsweines und Livemusik mit Sophie-Anna Melichar und Band rundeten die Feierlichkeit ab.

Unter den Ehrengästen befanden sich Bürgermeister Heinz Konrath, Bezirksweinbauverbandsobmann Alexander Siedler, geschäftsführender Gemeinderat Franz Brunthaler, Notar und Sparkassen-Präsident Harald Gruber, der neue Obmann Michael Hell sowie Ehrenobmann Johannes Sassmann (beide von der Raiffeisenbank Region St. Pölten).

„Feine Weine mit ausreichend Säure“

Grund zum Feiern hatte Tom Dockner auch, als er erfuhr, dass sein Riesling „2021 Inzersdorf Traisental“ bei der Verkostung des Fachmagazins „Vinaria“ österreichweit an erster Stelle gelandet ist. Verkostet wurden dabei die besten „mittelgewichtigen“ Rieslinge mit 12,5 Prozent. Das Branchenmagazin bezeichnet Dockner als „Riesling-Star“ und auch „Shooting-Star“. Praktisch zum Drüberstreuen gab es mit dem Riesling „Parapluiberg“ den neunten Platz. „Ich freue mich riesig“, sagt Dockner. Der Jahrgang 2021 stehe für Frische, Cremigkeit, Fülle und Sortentypizität. Dockner: „Die Kombination aus den kalkreichen Böden in Inzersdorf und lössigeren Böden in Nussdorf mit dem jeweiligen Mesoklima ließen 2021 feine Ortsweine mit ausreichend Säure entstehen, die durch die physiologische Reife perfekt balanciert wird.“

