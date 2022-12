Schafe in Inzersdorf am Ende: „Es zerreißt mir das Herz“

Werbung

Herwig Leitner senior ist Pensionist und geht gerne spazieren. Da kommt er oft an einem Weingarten in Inzersdorf vorbei und ärgert sich maßlos. In dem Weingarten befinden sich Schafe, deren Haltung laut Leitner extrem fragwürdig ist: „Die Tiere haben keinen Unterstand und auch kein Trinkwasser. Ein Schaf hat derzeit Dornen im Fell, ich denke, dass es nicht lange überleben wird.“

Leitner hat schon mehrfach auf den offenkundigen Missstand hingewiesen, umsonst: „Da putzen sich alle ab. Der Weg an die Öffentlichkeit via NÖN erscheint mir als einzige Möglichkeit, auf das Problem aufmerksam zu machen. Es besteht ja nicht erst seit einigen Wochen, sondern schon seit mehreren Jahren. Man glaubt es kaum, aber die Tiere stellen sich auf und lecken die Tautropfen von den Weinstöcken, weil sie so durstig sind. Wenn ich die Schafe so leiden sehe, dann zerreißt es mir das Herz.“

„Werde mich sofort um eine Lösung kümmern“

Besitzer des Weingartens ist der Reichersdorfer Top-Winzer Markus Huber, der einem Statzendorfer Landwirt erlaubt hat, die Schafe dort zu halten. Er versprach, sich gemeinsam mit dem Bauern sofort um eine Lösung zu kümmern.

Ob die Tierhaltung künftig besser wird, kann man nur erahnen, denn zumindest am Wochenende ist Herz bewiesen worden: Aufgrund des prognostizieren Schneefalls sind sie aus dem Weingarten in einen trockenen Stall übersiedelt worden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.