Herzogenburg: Leguan verendete qualvoll

Dass Hunde und Katzen entsorgt werden, wenn man in den Urlaub fährt und nicht weiß, wohin mit den Tieren, ist nichts Neues. In Herzogenburg kam vor wenigen Tagen ein weiteres trauriges Kapitel von Tierquälerei hinzu. Drei jungen Herzogenburgern stockte einige Meter östlich des Kreisverkehrs Nord am Prandtauerring der Atem: Ein mehr als ein Meter großer Leguan lag tot auf der Straße. Experten haben rekonstruiert, wie das exotische Tier ums Leben kam: Es dürfte im begrünten Stadtgraben entsorgt worden sein, kletterte auf die Straße und ist auf dem brennend heißen Asphalt elendig zugrunde gegangen. Die Jugendlichen legten den Leguan an den Straßenrand und verständigten die Polizei, die das Tier anschließend entsorgte. Auf den brutalen Tierquäler gibt es keine Hinweise: „Vermisstenmeldungen“ aus Terrarien gibt es jedenfalls nicht.