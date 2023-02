Herzogenburg trauert um Günter Schwed

Viele Herzogenburger kannten ihn, denn bis 1987 führte er mit seiner Gattin Hanneliese das Kino in der Herrengasse, außerdem war er Obmann und Trainer bei der Sektion Basketball in der Union Herzogenburg, die er mit einigen Freunden 1957 gegründet hat, sowie Obmann der Jagd- und Schützengilde. Und viele Herzogenburger waren erschüttert: Günter Schwed ist bei seinem Skiurlaub in Saalbach-Hinterglemm plötzlich gestorben, er wäre im nächsten Monat 84 Jahre alt geworden.

Seit 15 Jahren verbrachte er, für den der Sport, die Jagd und die Familie immer im Vordergrund standen, jedes Jahr mit seinen Lieben den Winterurlaub in Salzburg. Auch heuer war er mit Frau, Kinder und Enkelkindern – insgesamt waren es 25 Personen – dort in dem Haus, in dem sie jedes Jahr für eine Woche wohnen. Er fuhr mit der Gondel hinauf in seine geliebten Berge, während die anderen zum Teil schon oben oder auf der Piste waren. Doch als die Gondel wieder unten ankam, kauerte er noch drinnen, denn er war bei der Fahrt einem Herzinfarkt erlegen.

Die Begräbnisfeier beginnt am Mittwoch, 15. Februar, um 14 Uhr in der Friedhofshalle.

