Inzersdorf-Getzersdorf trauert um Franz Haslinger

Franz Haslinger ist tot. Inzersdorf-Getzersdorfs Altbürgermeister verstarb in der Vorwoche im 77. Lebensjahr. Trauer und Anteilnahme in der Ortschaft sind groß, Haslinger hat Inzersdorf-Getzersdorf wesentlich geprägt.

Große Teile seiner Freizeit hat der Landwirt in die Dienste der Allgemeinheit gestellt. „Neben dem Schulbusfahren war er seit 1963 bei der Freiwilligen Feuerwehr Inzersdorf, ab 1987 Obmann des ÖKB-Ortsverbandes Inzersdorf“, erinnert sein Nachfolger, Bürgermeister Ewald Gorth.

In der Politik tätig war der Verstorbene seit 1982, als er als Nachfolger von Johann Deimel in den Gemeinderat einzog. Er hatte die Funktionen eines geschäftsführenden Gemeinderates und des Umweltgemeinderates inne. 1995 wurde er zum Bürgermeister gewählt, ein Amt, das er bis Oktober 2014 gewissenhaft ausübte. Von 1985 bis 1996 war er überdies im Parteivorstand der ÖVP Inzersdorf– Getzersdorf, von 1996 bis 2011 Obmann.

In seine Amtsperiode fiel der Kanalbau (Beginn 1999), die Fertigstellung der Wasserleitung und die Eröffnung des Kindergartens in Inzersdorf (1995). In die jüngere Vergangenheit seiner Amtszeit fallen die Errichtung des Altstoffsammelzentrums und des Bauhofes (2009 bis 2011) sowie die Errichtung der Mehrzweckhalle und der Umbau der Volksschule in Inzersdorf.

„Auch zählte unsere Gemeinde zu einer der ersten Gemeinden in NÖ, welche ein regionales Rauordnungskonzept und Rauordnungsprogramm hatten“, weiß Ewald Gorth. Und er hat ein weiteres wichtiges Faktum nicht vergessen: „Durch seinen über viele Jahre hindurch gepflegten Kontakt zur Firma Erber war Franz Haslinger auch maßgeblich daran beteiligt, dass sich dieser internationale Konzern in unserem Gemeindegebiet niedergelassen hat.“

Für seine Verdienste um die Gemeinde wurde Haslinger auch zum Ehrenbürger ernannt. Neben Beruf und Politik galt seine Liebe seiner Familie und der Jagd. Der leidenschaftliche Waidmann war Jagdleiter und Hegeringleiter.

Um ihn trauert ganz besonders seine Familie, Gattin Anna, die Kinder und Schwiegerkinder, Enkerl und Urenkerl. Die Betstunde findet am Donnerstag, 25. Mai, um 19 Uhr in der Pfarrkirche Inzersdorf statt. Die Verabschiedung mit einem letzten Dankeschön ist am Freitag, 26. Mai, um 14.30 Uhr in der Friedhofshalle Inzersdorf. Anschließend wird der Verstorbene zu seiner letzten Ruhestätte im Familiengrab begleitet.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.