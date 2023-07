Musikverein Traismauer trauert um Ehrenkapellmeister Wilhelm Pimperl

Mit dem Ableben von Ehrenkapellmeister Wilhelm Pimperl senior verliert der Musikverein Traismauer ein besonders verdientes Vereinsmitglied und die Römerstadt einen begnadeten Musiker, der vieles bewegt und auch zahlreiche nachhaltige Impulse setzen konnte.

Im Jahr 1960 ist Wilhelm Pimperl dem Musikverein beigetreten und blieb mehr als 50 Jahre ein fixer Bestandteil des Vereins. „In seiner aktiven Zeit war Willi unglaubliche 22 Jahre - von 1977 bis 1999 - Kapellmeister und leitete so die musikalischen Geschicke des Musikvereines“, so Musikvereinsobmann- Stellvertreter Alfred Bauer in seinem Nachruf. Weiters: „Seine Visionen und sein Glaube an das schier Unmögliche führten den Musikverein in dieser Zeit zu zuvor unvorstellbaren musikalischen Erfolgen. Dafür leistete Willi auch nachhaltige Aufbauarbeit, denn viele der Musiker unterrichtete er selbst.“

Für seine außerordentlichen Leistungen ernannte die Stadtgemeinde Traismauer Wilhelm Pimperl senior im Jahr1995 zum "Stadtkapellmeister". Auch seitens des Blasmusikverbandes erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, stellvertretend sei hier die Ehrennadel des NÖ Blasmusikverbandes in Gold genannt. „Als er seine Tätigkeit als Kapellmeister beendete, verliehen wir ihm den Ehrenkapellmeister-Titel. Willi blieb danach noch ein gutes Jahrzehnt als Kapellmeister-Stellvertreter, Posaunist und Tenorist aktiv in unserem Verein“, erinnerte Alfred Bauer.

Weiters: „Willi ist sicher die Persönlichkeit, die den Musikverein Traismauer am meisten geprägt und viel zu der positiven Entwicklung beigetragen hat. Er war Musiker mit Leib und Seele, ein Mann, der Sachen umsetzte, aber vor allem ein geselliger Freund, mit dem wir gerne auch nach den Proben und Auftritten einige Zeit verbrachten!“

Der Ehrenkapellmeister gründete das Brassquartett, das heute noch existiert und etliche von ihm arrangierte Stücke im Repertoire hat. Zudem hat sich Wilhelm Pimperl senior auch bei der Jagdhornbläsergruppe Traismauer engagiert und war über viele Jahre als Hornmeister aktiv. Seitens der Stadtgemeinde Traismauer wurde dem begnadeten Musiker in Anerkennung seiner Verdienste die „Goldene Ehrennadel“ verliehen.