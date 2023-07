SC Traismauer trauert um Ehrenpräsidenten

Der SC Traismauer durchlebt schwere Zeiten. Neben dem Abstieg aus der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel erreichte den aktiven Verein die Nachricht, dass der langjährige Präsident und in weiterer Folge Ehrenpräsident des SC Traismauer, Gerhard Kerzig senior, nach langer schwerer Krankheit im 82. Lebensjahr verstorben ist. Gerhard Kerzig war über viele Jahre ein aktiver Fußballer des SC Traismauer und übernahm Anfang der 70er Jahre die Präsidentschaft bei dem Traditions-Sportverein. In seiner rund 50- jährigen Zeit als Präsident (davon rund zehn Jahre als Ehrenpräsident) durchlebte der Verstorbene zahlreiche Höhen und Tiefen und war stets ein „Felsen in der Brandung“. „Mit Gerhard Kerzig verlieren wir einen überaus engagierten und langjährigen Funktionär, der in vielen Bereichen eine verlässliche Stütze des Vereins war. Auch in den vergangenen Jahren hat er sich trotz seiner Krankheit kaum ein Heimspiel entgehen lassen und war immer am Sportplatz präsent. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren“, so der langjährige SC-Obmann Leopold Rauscher, der vor Kurzem die Obmannschaft des SC Traismauer zurückgelegt hat.