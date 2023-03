Große Trauer um Pionier Walther Schmid Schmidsfelden

Eine unüberschaubare Menschenmenge hat Walther Schmid Schmidsfelden auf seinem letzten Weg begleitet. Der Industrielle (87) ist im Kreis seiner Familie friedlich entschlafen.

Geboren wurde Walther Schmid Schmidsfelden in Wasendorf bei Fohnsdorf in der Steiermark. Nach Volksschule, Gymnasium und Studium war das Jahr 1961 ein prägendes Jahr in seinem Leben: Er heiratete seine Ehefrau Christine Kammerlander, mit der er noch 2021 in Bestform Diamantene Hochzeit feierte. Der Ehe entsprangen vier Kinder: Ferdinand, Martin, Dorothea und Carolin.

Im gleichen Jahr seiner Eheschließung übernahm Walther Schmid Schmidsfelden die Leitung der Martin Miller AG in Traismauer und baute das kleine Unternehmen sukzessive zu einem weltumspannenden und namhaften Hersteller von Sägen und Werkzeugstählen aus. Nicht weniger als 36 Jahre stand der Verstorbene an der Spitze der Firma und galt dort als unumstrittene Führungspersönlichkeit. Sein Wort galt, seine Meinung war anerkannt und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter standen einig hinter ihm, vom Betriebsrat bis zum Werksleiter.

Walther Schmid Schmidsfelden war ein echter Unternehmer der alten Schule, in der es noch als Ehre galt, für alle Verbindlichkeiten, die man einging, auch persönlich gerade zu stehen, mit dem Risiko des gesamten Privatvermögens ohne Haftungsbeschränkung. Handschlagqualität, Bescheidenheit, Großzügigkeit und Geradlinigkeit waren die Werte, mit denen er für seine Mitarbeiter, sein Unternehmen und seine Geschäftspartner stets persönlich einstand.

Er war auch langjähriger und hoch respektierter Verhandler der Sozialpartner für die Arbeitgeber der Metaller.

Die Martin Miller AG wurde im Jahr 1997 an Böhler-Uddeholm verkauft. Die Konzernmutter Voestalpine verlagerte das traditionsreiche Unternehmen im Jahr 2013 nach Kematen an der Ybbs im Bezirk Amstetten, was das Aus am Standort Traismauer besiegelte.

