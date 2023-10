28-Jähriger starb bei Unfall: Thalheim steht unter Schock

Als die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Thalheim, Kapelln und Perschling am Freitag um 21 Uhr zu einem Einsatz alarmiert wurden, konnten sie nicht ahnen. mit welcher Trauer sie nach Hause kehren würden.

Das Auto eines Lenkers war bei Thalheim aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, stürzte über eine steile Böschung und überschlug sich mehrmals, ehe es in einem Mais-Acker zum Stillstand kam. Der Fahrer ist aus dem Wagen geschleudert und darunter eingeklemmt worden.

Ein vorbeifahrender Traktorlenker bemerkte zufällig im Rückspiegel die Warnblinkanlage des verunfallten Fahrzeuges, hielt sofort an und setzte die Rettungskette in Gang.

Ersthelfer, darunter auch die Silberhelme, hoben das Fahrzeug hoch und befreiten den Lenker, danach begann man sofort mit der Reanimation. Die nachkommenden Einsatzkräfte führten diese weiter und kämpften verzweifelt um das Leben des jungen Mannes. Doch vergeblich: Trotz aller Bemühungen erlag er noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Thalheimer, der erst im Juni seinen 28. Geburtstag feierte. Der Sohn eines Landwirten war weit über die Grenzen der Ortschaft hinaus bekannt und beliebt. Er war bei einem Holbau-Unternehmen in Ober-Grafendorf beschäftigt, packte aber am elterlichen Bauernhof stets kräftig mit an, wenn er gebraucht wurde. Nun steht Thalheim unter Schock: Niemand kann verstehen, warum ein so junger Mensch auf so tragische Weise mitten aus dem Leben gerissen wurde