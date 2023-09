Kapellner Feuerwehrfest war gut besucht

Am vergangenen Wochenende lud die Freiwillige Feuerwehr Kapelln zum Fest ins Feuerwehrhaus und Gemeindehof. Kommandant Thomas Burger: „Wir haben im Vorhinein mit den Nachbarn über die zu erwartenden Belastungen durch Lärm und Verkehr geredet und als Dankeschön Gutscheine verteilt." Am Samstag-Abend spielte der Musikverein Kapelln einen Dämmerschoppen und trug so zum Erfolg des Festes bei, DJ Meisterglas sorgte für tolle Musik bis in die Morgenstunden.

Am Sonntag zogen die Florianis, die ihr traditionelles Fest nicht mehr im Maierhofstadl in Rassing abhalten können, ein positives Resümee: „Es war ein tolles Fest, es war ein guter Besuch, besonders von der heimischen Bevölkerung! Die gute Stimmung hat bis in die späten Stunden angehalten.“