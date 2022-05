SAN Group in Herzogenburg als „Great Place to Work“ in Österreich

Werbung

„Passion for Innovation“ verspricht die SAN Group, die ihre Zentrale an der S 33 hat, nicht nur ihren Kunden, sondern auch ihren Mitarbeitern. Ein innovativer, sympathischer Arbeitgeber mit echten Zukunftsperspektiven möchte man sein. Zu „Österreichs besten Arbeitgebern“ zu zählen, zeigt, dass sich die junge Unternehmensgruppe auf dem richtigen Weg befindet.

„Als derart junge Firmengruppe zu Österreichs besten Arbeitgebern zu zählen, zeigt, dass sich das Engagement lohnt.“ Kai Lie Stacher, Personal-Vorstandschefin

In einer repräsentativen Mitarbeiterumfrage, durchgeführt von „Great Place to Work“, wurde die SAN Group in mehreren Ländern als großartiger Arbeitgeber ausgezeichnet.

Weil der Standort hierzulande absolute Spitzenwerte erzielte und auch bei der Auditierung der Personalkultur glänzen konnte, fällt die SAN Group nun unter die besten 40 Unternehmen des Landes und darf über den Titel „Österreichs Beste Arbeitgeber“ jubeln.

Besonders positiv fielen die Werte in den Bereichen Zusammenarbeit, Arbeitsatmosphäre, Wertschätzung, faire Bezahlung und Work-Life-Balance aus. Auch die Büroausstattung wurde sehr gut bewertet.

„Die SAN Group besteht seit zwei Jahren. Als derart junge Firmengruppe zu Österreichs besten Arbeitgebern zu zählen, zeigt, dass sich das Engagement lohnt. Spitzenleistungen können nur erreicht werden, wenn wir ein angenehmes Arbeitsumfeld ermöglichen und Wertschätzung sowie ein Miteinander gelingen. Es macht uns stolz, dass unsere Bemühungen von den Mitarbeitern so positiv wahrgenommen werden“, freut sich Kai Lie Stacher, Personal-Vorstandschefin.

In der SAN Group wird das „Erlebnis Arbeitsplatz“ großgeschrieben. Im Unternehmen setzt man auf spannende Aus-, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten, den interkulturellen Austausch durch Auslandsaufenthalte, regelmäßige Sporteinheiten im hauseigenen Fitnessstudio, flache Hierarchien, das „Du“ vom Chef bis zum Praktikanten, die Möglichkeit zum Homeoffice sowie flexible Arbeitszeitmodelle.

Nächster Meilenstein folgt im Jahr 2024

Ein besonderes Highlight stellt der SAN Biotech Park, bestehend aus Büro- und Industriegebäude, dar. Ab 2024 ist er die globale Firmenzentrale und das, was man als „Arbeitsplatz der Zukunft“ bezeichnen könnte.

Dort setzt Erich Erber, Gründer und Präsident der SAN Group, auf die Implementierung von Zukunftstechnologien, wie eigens produzierten, grünen Wasserstoff, Solarpaneele oder auf die Begrünung von Fassade und Dach.

