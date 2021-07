Im Rahmen der NÖ Landesweinprämierung 2021 bewiesen die NÖ Top-Heurigen wieder einmal ihre Weinqualitäten der Spitzenklasse. Die erfolgreichsten Teilnehmer aus diesem Kreise wurden nun ausgezeichnet.

Die Top-Heurigen-Betriebe überzeugten auch heuer bei der NÖ Landesweinprämierung mit ihren Spitzenweinen. Exakt 914 Weine waren dabei zur Bewertung eingereicht worden. Die erfolgreichsten Teilnehmer der einzelnen Weinbaugebiete wurden nun mit einem Sonderpreis geehrt und im geschmackvollen Rahmen am Weingut Schlager in Sooß vor den Vorhang gebeten. Aus dem Weinbaugebiet Traisental vertreten war der Winzerhof Erber, der zum dritten Mal in Folge zum Topheurigen--Sieger gekürt worden ist, was noch keinem anderen Betrieb zuvor gelungen ist. Insgesamt landete man schon zum fünften Mal auf dem Siegespodest ganz oben. „Überdies konnten wir bei der Landesweinprämierung neun Goldmedaillen gewinnen“, freut sich Juniorchefin Sophie Hromatka.

„Bei uns ist alles sehr familiär“

Sie schupft mit einigen Freunden den Servicebereich, Mama Martina Hromatka-Erber ist als Allrounderin unterwegs, Papa Jochen Hromatka kümmert sich tagsüber um den Betrieb und stößt am Abend zum Heurigen hinzu. Dazu kommen noch befreundete Pensionisten, die in der Küche mithelfen: „Bei uns ist alles sehr familiär“, erklärt Sophie Hromatka ein Erfolgsrezept.

Apropos Rezept: Neben dem Wohlfühlcharakter im Buschenschanklokal am Unteren Markt in Oberwölbling, der fachkundigen Betreuung durch die Heurigenfamilie und den erlesenen Weinen punktet der Winzerhof auch mit seinen erlesenen Speisen: „Wildspezialitäten, Blunzen-Carpaccio, saisonale Nudeln mit Bärlauchpesto, alles hausgemacht“, listet Sophie Hromatka eine kleine Auswahl auf.