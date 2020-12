Helle Aufregung wegen Dunkelheit: Viele Gemeindebürger haben in den vergangenen Tagen bemängelt, dass es heuer keine Weihnachtsbeleuchtung gibt. Vor allem im Internet gingen die Wogen hoch.

VP-Stadtrat Max Gusel macht in einem Schreiben seinem Unmut Luft: „Es ist jammerschade, aber eine Stadt ohne Weihnachtsbeleuchtung ist wie ein Christbaum ohne Kugeln. Während unsere Landeshauptstadt bereits im festlichen Gewand erstrahlt, bleibt es in Herzogenburg heuer finster. Neben den noch immer andauernden Problemen mit der Straßenbeleuchtung, mehrmals die Woche fällt der Strom in diversen Straßenzügen aus, sorgt nun eine marode Weihnachtsbeleuchtung für den Supergau.“

Seiner Meinung nach hätten sich das die Herzogenburger nicht verdient, besonders in einem schwierigen Jahr wie heuer. Dazu komme der Weihnachtsbaum am Rathausplatz, der ebenfalls noch viel Potenzial nach oben hätte, was Gestaltung und Dekoration angehe. Gusel: „Weihnachten ist das Fest der Hoffnung – und Herzogenburg tappt im Dunkeln. Natürlich muss man hier die Frage stellen: Seit wann wusste man über den schlechten Zustand der Beleuchtung Bescheid und warum wurde hier nichts unternommen? Ein Seuchenjahr, besonders für Herzogenburg.“

SP-Kulturstadtrat Kurt Schirmer versuchte die Debatte im Internet sofort zu beruhigen, indem er antwortete: „Die Beleuchtung wurde heuer erstmals von einer anderen Firma überprüft und entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsstandards. Sie darf daher nicht mehr aufgehängt werden. Schade, dass das beim Abnehmen nicht aufgefallen ist. Die Gemeinde arbeitet unter Hochdruck an Alternativen, um noch eine passende Beleuchtung zu schaffen.“

Ob dieses Vorhaben gelingen wird? SP-Bürgermeister Christoph Artner bedauert im NÖN-Gespräch: „Ja, es stimmt, es gibt heuer keine Weihnachtsbeleuchtung.“

Artner beleuchtet den Hintergrund: „ Sie wird das ganze Jahr über bei den Elektrikern in Herzogenburg aufbewahrt. Als jetzt die Firma E-Tech Mörth aus Absdorf bei Tulln, die die Straßenbeleuchtung in Herzogenburg auf LED umstellt, feststellte, dass die Weihnachtsbeleuchtung nicht mehr den nötigen Sicherheitsnormen entspricht und rechtlich gesehen nicht aufgehängt werden darf, war es schwer, so schnell Ersatz zu finden. Wir haben von dem leidigen Umstand erst Anfang November erfahren. Das Ganze tut uns natürlich leid, aber gegenseitige Schuldzuweisungen sind in diesem Fall nicht angebracht. Das Thema wurde zwar in der letzten Gemeinderatssitzung besprochen, aber erst am Ende, als die Öffentlichkeit nicht mehr live dabei sein konnte.“

Der Stadtchef weist auf den Online-Adventkalender hin: „Mit ihm wurde etwas Einmaliges geschaffen, das es noch nie gegeben hat. Somit bringen wir doch etwas Weihnachtsstimmung zu den Bürgern nach Hause. Ansonsten freuen wir uns alle auf eine neue, zeitgemäße und energiesparende Weihnachtsbeleuchtung im kommenden Jahr.“

Täter sind noch nicht ausgeforscht

Was die andauernden Probleme mit der Straßenbeleuchtung anbelangt, hat die NÖN schon Anfang September exklusiv berichtet: Es sind keine technischen Fehler, die zu den Problemen führen. Auslöser der Ausfälle bei der Straßenbeleuchtung sind eindeutig mutwillige Veränderungen in den Schaltschränken. Diese Beschädigungen, die teure Reparaturkosten verursachen, sind bei der Polizei zur Anzeige gebracht worden, die Täter konnten bislang nicht ausgeforscht werden.