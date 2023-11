Besonders festlich gestalteten sich die Feierlichkeiten rund um Allerheiligen in Traismauer. Zahlreiche Vertreter von Feuerwehr, Samariterbund, Kameradschaftsbund, Gemeindevertreter und Pfarrmitglieder nahmen an der Totenehrung teil. Nach dem Hochamt in der Stadtpfarrkirche fanden die Allerheiligen-Feierlichkeiten vor dem Kriegerdenkmal ihre Fortsetzung. Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) konnte dazu auch Stadtpfarrer Stiftsdechant Mauritius Lenz, Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger, Alt-Bürgermeister Johann Gorth, die Stadträte Georg Kaiser, Admir Mehmedovic, Elisabeth Wegl, Andreas Rauscher und Christoph Grünstäudl, zahlreiche Gemeinderäte, Feuerwehr-Unterabschnittskommandant Karl Engl, den Präsidenten des NÖ Samariterbundes Hannes Sauer, ÖKB-Stadtverbandsobmann Günther Schwab sowie Musikvereinsobmann Reinhard Pimperl begrüßen.

Die Ansprachen im Rahmen des Allerheiligenzeremoniells standen ganz im Zeichen der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine und im Nahen Osten als auch deren Auswirkungen. Zum Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege erfolgte eine Kranzniederlegung beim Traismaurer Kriegerdenkmal. Danach marschierte der Festzug, angeführt von der Stadtkapelle Traismauer mit Stabführer Thomas Arlt, zum städtischen Friedhof weiter, wo die Segnung der Gräber durch den neuen Stadtpfarrer Mauritius Lenz erfolgte. Dabei wurden auch die Namen der seit dem November im Vorjahr Verstorbenen verlesen als auch ihrer gedacht.