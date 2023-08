Ambachs Feuerwehr lädt zum Fest ein

Die Freiwillige Feuerwehr Ambach lädt am Samstag, 19., und am Sonntag, 20. August, zu ihrem Fest beim Feuerwehrhaus ein. Am Samstag beginnt der Festbetrieb um 16 Uhr, am Sonntag um 10 Uhr. Ab 11.30 Uhr spielt die Jugendblaskapelle Fladnitztal zum Frühschoppen auf. Für ein umfangreiches kulinarisches Angebot ist an beiden Tagen gesorgt. Es gibt Grillhühner, Koteletts, Surschnitzel, Grillwürstel, Feuerflecken und Mehlspeisen. Außerdem stehen Bier vom Fass, eine Achtelschank, eine Seidlbar sowie Kaffee zur Verfügung.