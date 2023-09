Apfelernte am NÖ Mittelpunkt

Seit sechs Jahren ernten Vetreterinnen und Vertreter der Gemeinde, Mitglieder der Ortsgruppe Kapelln der „NÖ Senioren“ sowie weitere Vereine und die Wanderfreunde die Äpfel am Mittelpunkt Niederösterreichs. ÖVP-Bürgermeister Alois Vogl: „Unsere Äpfel werden von der Firma Harm aus Kunning in einer eigenen Pressung verarbeitet, sodass in unserem Mittelpunktapfelsaft, der bei den offiziellen Anlässen der Gemeinde angeboten wird, ausschließlich die Äpfel vom Mittelpunkt von NÖ enthalten sind.“ Dorferneuerungsobfrau Rebecca Figl-Gattinger ergänzt: „Im Vorjahr war die Ernte so gering, dass wir keinen Apfelsaft gewinnen konnten, aber heuer ist wieder ein guter Ertrag zu erwarten."