Die Vorbereitung auf die Firmung wird in vielen Pfarren sehr ernst genommen. So kamen angehende Firmlinge auch heuer wieder aus Herzogenburg, Hain, Statzendorf, Inzersdorf und Reidling – erstmals auch aus Radlberg und St. Andrä – um zum Auftakt der Firmvorbereitung ein gemeinsames Wochenende, das sogenannte Firmlingscamp, im Jugendhaus des Stiftes Göttweig zu verbringen. 68 Jugendliche, die im kommenden Jahr in der Stiftskirche zur Firmung gehen wollen, erlebten mit ihren Firmbegleitern interessante, aber auch fröhliche Stunden in netter Gemeinschaft. Da die Jugendlichen, die sich firmen lassen, immer weniger werden, hat man in der Stiftsstadt in den vergangenen Jahren die Jugendlichen aus mehreren Pfarren zusammengenommen.

Am Samstag-Nachmittag wurden nicht nur die Gruppen eingeteilt und die ersten Vorbereitungsstunden gehalten, es gab Workshops zu verschiedenen Themen und es wurden Kupferkreuze emailliert, die die Jugendlichen und ihre Paten anstelle des üblichen Sträußchens bei der Firmung anstecken. Selbstverständlich gab es auch eine Messfeier in der Krypta der Stiftskirche mit anschließender Fackelwanderung in sternklarer Nacht zur Georgskirche am Predigtstuhl. Am Sonntag wurden die Arbeiten fertig erledigt, eine Firmstunde abgehalten und auch die Firmkerzen verziert.

Eine Klosterrallye mit kniffligen Fragen wie „Wo treffen einander die Mönche zum Gebet?“ beendete das Wochenende.